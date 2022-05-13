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ЕБРР выделяет для продовольственной безопасности в Украине 53 миллиона евро
22:58 12.05.2022 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет двум банкам и одной компании кредитное финансирование на сумму €53,25 млн для усиления продовольственной безопасности во время войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении ЕБРР.
"ЕБРР способствует усилению продовольственной безопасности во время войны в Украине путем заключения с отдельными местными банками и лизинговой компанией соглашений о распределении рисков, покрывающих более половины кредитного риска по их новым кредитам на общую сумму до €53,25 млн.
Доля рисков, которую ЕБРР покрывает по сделкам с "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Украина) и "ОТП Лизинг", составляет €30 млн", - говорят в банке.
"Инструменты распределения рисков ЕБРР увеличивают возможность местных финансовых учреждений предоставлять доступ к финансированию частным украинским компаниям, работающим в таких критически важных аграрных и связанных с аграрным сектором отраслях, как выращивание и переработка сельскохозяйственных культур, пищевая промышленность, транспортировка и импорт", - отмечает ЕБРР.
По соглашению с "ПроКредит Банком", который является 14-м по размеру банком в Украине, ЕБРР берет на себя 60% риска по кредитам на общую сумму до 25 млн евро, которые будут предоставлены этим банком (т.е. 15 млн евро).
По соглашению с "ОТП Банком" (9-й по размеру украинский банк) ЕБРР берет на себя 60% риска по кредитам на общую сумму до €8,75 млн (€5,25 млн). По соглашению с компанией "ОТП Лизинг" ЕБРР покрывает 50% риска по кредиту на €19,5 млн (€9,75 млн).
Обеспечение продовольственной безопасности во время войны - один из ключевых элементов плана банка для поддержки реального сектора украинской экономики, охватывающий пять сфер, добавляют в ЕБРР.
Специальный пакет ЕБРР по поддержке продовольственной безопасности в текущем году предусматривает предоставление Украине 200 миллионов евро инвестиций в продовольственную безопасность.
"В общий объем инвестиций €1 млрд, запланированный ЕБРР на этот год в Украине, также входит поддержка торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и фармацевтической отрасли", - говорится в сообщении.
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