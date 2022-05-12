Глава Европейского инвестиционного банка поддержал «триллионный» план восстановления Украины

Президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер поддержал план восстановления Украины стоимостью в несколько триллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Хойер сказал, что Европу нельзя оставлять наедине с тем, чтобы оплачивать огромный счет от вторжения России в Украину, который, по его прогнозам, может составить триллионы.

Согласно плану Маршалла, реализуемому после Второй мировой войны, Соединенные Штаты предоставили Европе современную экономическую и техническую помощь в эквиваленте примерно 200 миллиардов долларов в течение четырех лет.

Говоря о необходимости подобной программы для Украины, Хойер сказал, что стоимость восстановления страны обсуждалась на недавних встречах в ООН, Международном валютном фонде и Всемирном банке в Вашингтоне.

"Чего будет стоить восстановление, реконструкция Украины? Цифры летали по комнате... Но одно мне вполне ясно: речь идет не о миллионах, а о триллионах", - сказал Хойер, бывший министр иностранных дел Германии при канцлере Гельмуте Коле.

Замечания Хойера подчеркивают, как Европейский Союз готовится преодолеть постоянно растущее экономическое влияние войны, используя влияние паннационального ЕИБ, обычно финансирующего дороги, мосты и другую инфраструктуру.

"Это вызов для всего свободного мира - убедиться, что эта (поддержка) будет предоставлена", - сказал Хойер.

"Политические лидеры должны принять решение как можно скорее. Но я думаю, что нам нужна структура, действительно ориентированная на глобальную аудиторию, а не только на налогоплательщиков в Европейском Союзе", - заявил он.