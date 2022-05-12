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США хотят облегчить Украине обслуживание внешнего долга
Палата представителей США в среду, 11 мая, приняла четыре законопроекта, связанных с ситуацией в Украине, сообщает издание The Hill.
Один из них направлен на облегчение долгового бремени Украины. Конгрессмены предложили американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, приостановления платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Украине на льготных условиях.
Украинское Министерство финансов неоднократно заявляло, что продолжит выполнять долговые обязательства, несмотря на войну. Министр Сергей Марченко считает, что на ближайшую перспективу у Украины не будет никаких проблем с обслуживанием внешнего долга.
Второй законопроект, который поддержала Палата представителей США, направлен на максимальную изоляцию российских представителей в международных организациях. Конгрессмены хотят, чтобы россиян отстранили от участия в заседаниях и любых мероприятиях на уровне Большой двадцатки, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и т.д.
Палата представителей также уточнила правила соблюдения санкций против России и Беларуси иностранными юридическими лицами, принадлежащими или контролируемыми американскими институциями.
И, наконец, принят закон, запрещающий министру финансов США участвовать в операциях, предусматривающих обмен специальными правами заимствования (SDR), принадлежащими России или Беларуси.
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