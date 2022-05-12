Всемирный банк будет ежемесячно давать Украине по $200 миллионов на зарплаты бюджетникам

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине в среднем по $200 млн для оплаты труда госслужащих и учителей, в целом на это предусмотрено $1,5 млрд.

О таких планах в интервью Укринформу сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

Он заверил, что Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования нужд государства. В том числе и в поддержку образования. "Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине"). Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что в рамках проекта предусмотрено возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для оплаты труда работников госорганов, а также заработной платы учителям общего среднего образования. В среднем Всемирный банк будет возмещать по $200 млн в месяц.

"Поддержка международных партнеров, безусловно, крайне важна сейчас. Ожидаем, что донорские средства усилят состоятельность украинского бюджета, следовательно, будут способствовать приближению нашей победы", - подчеркнул Ермоличев.

Также он обратил внимание на то, что, по данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах возникли остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 млрд грн, а также в 1202 местных бюджетах аккумулировано 242 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам для оказания государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями. "Это также ресурс, который должен усилить способность органов местного самоуправления в части финансирования образования", - подытожил замминистра финансов.

Как сообщалось, Министерство образования и науки и организация Save the Children разработают дорожную карту по восстановлению образовательной инфраструктуры в Украине.