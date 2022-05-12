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По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов
23:05 11.05.2022 |
Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура нанесенного ущерба отличается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинського.
Как отметил Лепушинский, в целом по расчетам различных экономистов потери экономики стартуют от 90 млрд долларов это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сути экономических потерь и методиками оценивания.
"О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики", - отметил Лепушинский.
По оценке НБУ наибольший ущерб нанесен:
* недвижимость - 32,6 млрд долларов,
* инфраструктура - 32,6 млрд долларов,
* объекты добывающей и перерабатывающей промышленности - 11,9 млрд долларов,
* социальные объекты-8,5 млрд долларов,
* объекты энергетики-3,7 млрд долларов,
* ценное движимое имущество-2,8 млрд долларов,
* сельскохозяйственные объекты и лесное хозяйство - 1,1 млрд долларов.
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