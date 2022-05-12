Финансовые новости
- |
- 12.05.22
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия
17:59 11.05.2022 |
Украина потребуется от 500 до 600 миллиардов евро для реконструкции разрушенной российской войной инфраструктуры.
Об этом заявил в среду вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Выступая в Марракеше, Домбровскис сказал, что усилия по реконструкции "требуют координации международного сообщества и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию".
ЕС также "окажет большую и очень значимую поддержку для этих нужд реконструкции", добавил он.
Домбровскис отметил, что позже в этом месяце появится предложение, которое "свяжет эту поддержку реконструкции инфраструктуры... со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как стране-кандидату на вступление в ЕС".
ЕС работает над созданием трастового фонда солидарности для Украины. Это впервые, когда официальный представитель ЕС оценивает масштабы реконструкции. Однако эта цифра, вероятно, вырастет по мере продолжения войны.
Официальные лица ЕС призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании помощи Украине, подобной "плану Маршалла", после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.
Есть разные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения России к выплате в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Атаки оккупантов по нефтебазам нанесли Украине $230 миллионов убытков
|Россия заблокировала 300 грузовых судов в Черном море - Госдеп
|Всемирный банк будет ежемесячно давать Украине по $200 миллионов на зарплаты бюджетникам
|По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов
|Свободные энергомощности в мире сокращаются, ОПЕК против дополнительного роста добычи
|Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
Это интересно
|Самые производительные субфлагманы и недорогие смартфоны Android по всему миру — версия AnTuTu
|Самые производительные флагманы Android по всему миру. В рейтинге Antutu сменились лидеры
|Ассистент Google самостоятельно поменяет украденные пароли
|Люксембург призвал Google начать строительство ЦОД стоимостью €1 млрд или вернуть землю
|В США активизировали расследование против «Лаборатории Касперского», - Reuters
|Mercedes-Benz внедряет самый продвинутый в мире автопилот
|Ford создает систему дистанционного управления оборотами двигателя