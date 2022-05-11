ЕБА просит отсрочить переход на квалифицированные е-подписи до конца 2022г

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) просит отсрочить переход на квалифицированные е-подписи (КЭП) до конца 2022 года, так как это может усложнить работу бизнесу.

С соответствующей просьбой рассмотреть возможность продления на указанный срок действия правительственного постановления №193А ЕБА обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"В срок до 31 мая бизнес обязан перейти на использование квалифицированных электронных подписей, сертификаты к которым сохраняются на токене или в облаке на замену усовершенствованным е-подписям. На данный момент этот дедлайн привязан к действию карантина (...) и не учитывает реалий работы предприятий в условиях военного положения", – пояснила Ассоциация в релизе в среду.

Эксперты ЕБА отмечают, что большинство клиентов компаний еще не пользуются КЭП. Так, банкам придется за короткое время научить всех клиентов, где получить этот инструмент и как им пользоваться. К тому же не все госорганы поддерживают соответствующую интеграцию. Также для перехода на КЭП потребуется физическое присутствие большинства клиентов в отделении, констатирует ЕБА.