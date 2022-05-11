Дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз в результате войны – «Укравтодор»

Украинская дорожная сфера ощутимо пострадала из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов; дорожные компании лишились более 200 производственных баз, среди которых 40 асфальтобетонных заводов, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в среду.

Как отмечают в ведомстве, из-за войны все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог были заморожены.

"Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины"… В целом, по сегодняшним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз, в том числе 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривень", – говорится в сообщении.

Отдельно "Укравтодор" проиллюстрировал последствия боевых действий на производственной базе компании "Автомагистраль-Юг" во временно оккупированном Токмаке. "Предприятие разбили, спецтехнику изуродовали. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады", – говорится в сообщении.

Кроме того, существенно пострадала специальная техника, стоимость которой составляет миллионы гривен.

"Повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 млн грн: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и т.д.", – резюмировали в "Укравтодоре".

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, поврежденная инфраструктура на освобожденных территориях должна быть отстроена в течение ближайших двух лет