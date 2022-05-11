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ЕС готовит план по увеличению экспорта украинских продуктов по наземному маршруту, - Bloomberg
08:33 11.05.2022 |
Европейский союз завершает разработку плана по облегчению сухопутного экспорта запасов продовольственных товаров, заблокированных в портах в Черном море из-за российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, знакомых с обсуждениями, Европейская комиссия 11 мая рассмотрит стратегию технических и бюрократических инициатив по ускорению поставок растительных масел, кукурузы и пшеницы, некоторых из ключевых украинских экспортных товаров.
Агропродовольственный сектор Украины составляет около 10% ВВП. В прошлом году экспорт страны продовольственных товаров в разные страны мира оценивался в сумму почти в 28 миллиардов долларов. До полномасштабного нападения РФ через Черное море из Украины отправлялось около 5 миллионов тонн в месяц.
Сейчас ЕС и Украина "работают не покладая рук", чтобы найти решение к лету, поскольку в стране "застряли" как минимум 25 миллионов тонн, к началу следующего сезона сбора урожая.
Но есть ограничения на то, что можно перевозить по суше. Максимальная экспортная мощность по железной дороге оценивается в 1,1 млн. тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн. тонн подсолнечного масла в месяц, сообщил в апреле генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Роман Сластен. По его словам, есть проблемы с достижением этого объема, который будет намного ниже того, что обычно можно экспортировать по морю.
Отмечается также, что украинские продукты сталкиваются с множеством фитосанитарных мер и квот на наземный транспорт, что усложняет их прохождение через разные государства-члены ЕС до конечного пункта назначения.
Как заявляют европейские официальные лица, поиск решения проблемы экспорта продуктов питания должен быть приоритетом не только для смягчения продолжающегося глобального продовольственного кризиса, но и для обеспечения доходов для покрытия неотложных финансовых потребностей Киева.
"Украина - богатая страна, это пшеничная корзина Европы. Сейчас у нее есть пшеница прошлогоднего урожая на 8 миллиардов евро, которую они не могут экспортировать через море", - рассказал во вторник президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры отметили, что Украина намерена увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие несколько месяцев за счет расширения мощностей на западной границе.
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