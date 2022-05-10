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В Украине нужно прекратить практику регистрации налоговых накладных - бизнесмен
17:42 10.05.2022 |
Государство должно немедленно прекратить в Украине практику регистрации налоговых накладных, в том числе оценку критериев отнесения предприятий к предприятиям с рискованной деятельностью, а также заменять налог на добавленную стоимость (НДС) налогом на выведенный капитал (ННВК).
Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс-Украина» высказал Дмитрий Никифоров, собственник и основатель компании ООО «АТ Маркет» (Киев), занимающейся разливом высокогорной карпатской воды под ТМ Voda UA, «Горянка», «Карпатська джерельна високогирна».
При этом, он считает, что ставка взымаемых налогов в стране посильна для бизнеса и не нуждается в снижении.
«Нужно немедленно убить эту «гидру», которая называется регистрацией налоговых накладных. Это тот инструмент, благодаря которому вороватые налоговики и прикрывающие их нардепы вымывают оборот у бизнеса в размере НДС. Государство должно немедленно прекратить практику регистрации налоговых накладных, которой не существует нигде в мире», - заявил Никифоров.
По его словам, практика регистрации налоговых накладных и порядок определения критериев отнесения деятельности предприятий к рискованным вредят бизнесу, вымывая его оборотный капитал, и должны быть немедленно прекращены.
«Налоги понижать не надо, они посильны. По большому счету, НДС нужно отменять в принципе, и вводить понятные и четкие налог с оборота и налог с продаж, не возвратные. Потому, что любой возвратный налог вроде НДС является, так называемым, квадратным налогом и создает коррупционные риски, но на этом потоке сидят такие люди, что этот вопрос сдвинуть невозможно», - уточнил бизнесмен.
«Поэтому, отмена НДС и налога на прибыль с заменой на налог на выведенный капитал это то, что должно сделать государство для бизнеса. Без этого бизнес не вылечат, как бы его не пичкали кредитами. Все финансирование разбивается о то, что в существующей парадигме он работать просто не может», - добавил Никифоров.
Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко выступает за восстановление системы администрирования НДС с автоматической возмещением деньгами, «даже если это болезненно и требует отсрочки выплат».
«Почему-то были приняты решения, фактически сломавшие действующую систему регистрации налоговых накладных, проверки рисков и автоматического бюджетного возмещения НДС. Фактически с марта у нас система регистрации налоговых накладных не работает... Я сторонник того, чтобы работала система автоматического возмещения НДС, а бизнес получал средства», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Кабинет министров Украины 28 февраля установил возможность автоматической регистрации налоговых накладных для некоторых типов предприятий АПК и пищепрома, что позволит им подавать документацию без бюрократических проволочек.
По данным Романа Лещенко, на тот момент занимавшего должность министра аграрной политики и продовольствия Украины, в автоматическом режиме после 28 февраля регистрируются налоговые накладные юрлиц, выращивающих сельхозкультуры, сельхозживотных и птицу, занимающихся рыболовством, а также перерабатывающих молоко, масло и творог.
Кроме того, в перечень попали все предприятия, производящие мясо, фруктовые и овощные соки, растительное масло, животные жиры, пищевые жиры; продукты мукомольно-крупяной промышленности; хлеб и хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные; какао, шоколад, сахарные кондитерские изделия; чай и кофе; пряности и приправы; готовую еду и блюда; детское питание и диетические пищевые продукты; готовые корма для животных, содержащихся на фермах; безалкогольные напитки и другие воды, разлитые в бутылки.
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