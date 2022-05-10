Инфляция в Украине в апреле 3,1%, в годовом измерении выросла до 16,4% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2022 года замедлился до 3,1% с 4,5% в марте, однако превысил 1,6% в феврале и 1,3% в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В апреле прошлого года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении по итогам апреля этого года она выросла до 16,4% с 13,7% по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 3% с 3,8% в марте. Однако с учетом 0,7% в апреле 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13% с 10,5% по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.

С начала этого года, за его первые четыре месяца, инфляция в Украине составила 10,9%, а базовая – 8,1%, уточнил Госстат.

Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко ожидал увеличения инфляции по итогам апреля до 15,9%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше всего (на 18,2–12,5%) подорожали рис, фрукты, продукты переработки зерновых. На 8,6-3,1% выросли цены на макаронные изделия, овощи, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, масло, сало. В то же время на 28,4% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 7,3%, табачные изделия – на 2,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 3,2% вышел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 4,6%.

Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном обусловлено ростом цен на велосипеды на 6%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно.

В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 10,3% и телефонного оборудования на 6,2%.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



Потребительские цены в апреле 2022г., %

апрель 2022 к марту 2022 апрель 2022 к декабрю 2021 апрель 2022 к апрелю 2021 январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021 Индекс потребительских цен 3,1 10,9 16,4 12,7 Продукты питания и безалкогольные напитки 4,2 16,1 22,4 17,5 Продукты питания 4,2 16,6 23,1 18,1 Хлеб та хлебопродукты 6,8 15,8 26,3 20,5 Хлеб 2,7 10,2 20,8 19,8 Макаронные изделия 8,6 16,7 24,3 15,5 Мясо и мясопродукты 1,3 7,2 15,3 14,7 Рыба та рыбопродукты 7,1 15,7 22,1 14,0 Молоко 1,7 8,1 19,1 15,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,4 11,0 18,8 14,4 Яйца -28,4 -28,4 -25,1 -3,1 Масло сливочное 3,3 13,2 23,9 19,1 Масло подсолнечное 3,8 10,5 14,7 23,4 Фрукты 14,9 46,6 23,5 3,4 Овощи 8,5 69,3 67,2 45,7 Сахар 2,2 9,0 16,2 18,5 Безалкогольные напитки 4,9 11,0 13,3 7,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 4,8 8,4 14,1 10,6 Одежда и обувь 0,5 2,6 -6,1 -5,7 Одежда 0,4 2,7 -6,2 -5,9 Обувь 0,6 2,2 -6,8 -6,4 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,6 2,0 7,2 6,2 Содержание и ремонт жилья 2,0 5,7 16,6 15,0 Водоснабжение 0,0 12,0 12,8 12,8 Уборка мусора 0,0 2,3 2,3 1,9 Канализация 0,0 14,9 15,9 16,0 Содержание домов и придомовых территорий 0,0 2,5 7,4 7,4 Электроэнергия 0,0 0,0 -7,4 -7,4 Природный газ 0,0 0,1 26,7 26,7 Горячая вода, отопление 0,2 0,2 1,0 -0,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 4,0 7,4 10,6 6,3 Здравоохранение 3,2 10,8 14,7 10,0 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 4,2 13,9 16,7 9,9 Амбулаторные услуги 0,8 3,3 10,6 10,8 Транспорт 2,1 11,8 18,2 15,0 Топливо и масла 0,5 19,8 29,6 28,5 Транспортные услуги 2,6 7,6 21,9 19,6 Пассажирский железнодорожный транспорт 3,1 7,1 14,4 16,0 Пассажирский автодорожный транспорт 2,7 7,8 24,1 22,0 Связь 1,8 4,1 10,3 8,5 Отдых и культура 2,7 5,3 8,4 5,7 Образование 0,1 1,9 16,4 16,9 Рестораны та гостиницы 1,6 5,6 12,2 10,8 Разные товары и услуги -2,0 0,5 11,4 9,6

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат