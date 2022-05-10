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Инфляция в Украине в апреле 3,1%, в годовом измерении выросла до 16,4% - Госстат
16:20 10.05.2022 |
Рост потребительских цен в Украине в апреле 2022 года замедлился до 3,1% с 4,5% в марте, однако превысил 1,6% в феврале и 1,3% в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
В апреле прошлого года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении по итогам апреля этого года она выросла до 16,4% с 13,7% по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 3% с 3,8% в марте. Однако с учетом 0,7% в апреле 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13% с 10,5% по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.
С начала этого года, за его первые четыре месяца, инфляция в Украине составила 10,9%, а базовая – 8,1%, уточнил Госстат.
Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко ожидал увеличения инфляции по итогам апреля до 15,9%.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше всего (на 18,2–12,5%) подорожали рис, фрукты, продукты переработки зерновых. На 8,6-3,1% выросли цены на макаронные изделия, овощи, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, масло, сало. В то же время на 28,4% подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 7,3%, табачные изделия – на 2,5%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 3,2% вышел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 4,6%.
Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном обусловлено ростом цен на велосипеды на 6%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно.
В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 10,3% и телефонного оборудования на 6,2%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в апреле 2022г., %
|апрель 2022 к марту 2022
|апрель 2022 к декабрю 2021
|апрель 2022 к апрелю 2021
|январь-апрель 2022 к январю-апрелю 2021
|Индекс потребительских цен
|3,1
|10,9
|16,4
|12,7
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|4,2
|16,1
|22,4
|17,5
|Продукты питания
|4,2
|16,6
|23,1
|18,1
|Хлеб та хлебопродукты
|6,8
|15,8
|26,3
|20,5
|Хлеб
|2,7
|10,2
|20,8
|19,8
|Макаронные изделия
|8,6
|16,7
|24,3
|15,5
|Мясо и мясопродукты
|1,3
|7,2
|15,3
|14,7
|Рыба та рыбопродукты
|7,1
|15,7
|22,1
|14,0
|Молоко
|1,7
|8,1
|19,1
|15,6
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,4
|11,0
|18,8
|14,4
|Яйца
|-28,4
|-28,4
|-25,1
|-3,1
|Масло сливочное
|3,3
|13,2
|23,9
|19,1
|Масло подсолнечное
|3,8
|10,5
|14,7
|23,4
|Фрукты
|14,9
|46,6
|23,5
|3,4
|Овощи
|8,5
|69,3
|67,2
|45,7
|Сахар
|2,2
|9,0
|16,2
|18,5
|Безалкогольные напитки
|4,9
|11,0
|13,3
|7,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|4,8
|8,4
|14,1
|10,6
|Одежда и обувь
|0,5
|2,6
|-6,1
|-5,7
|Одежда
|0,4
|2,7
|-6,2
|-5,9
|Обувь
|0,6
|2,2
|-6,8
|-6,4
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,6
|2,0
|7,2
|6,2
|Содержание и ремонт жилья
|2,0
|5,7
|16,6
|15,0
|Водоснабжение
|0,0
|12,0
|12,8
|12,8
|Уборка мусора
|0,0
|2,3
|2,3
|1,9
|Канализация
|0,0
|14,9
|15,9
|16,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,0
|2,5
|7,4
|7,4
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|-7,4
|-7,4
|Природный газ
|0,0
|0,1
|26,7
|26,7
|Горячая вода, отопление
|0,2
|0,2
|1,0
|-0,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|4,0
|7,4
|10,6
|6,3
|Здравоохранение
|3,2
|10,8
|14,7
|10,0
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|4,2
|13,9
|16,7
|9,9
|Амбулаторные услуги
|0,8
|3,3
|10,6
|10,8
|Транспорт
|2,1
|11,8
|18,2
|15,0
|Топливо и масла
|0,5
|19,8
|29,6
|28,5
|Транспортные услуги
|2,6
|7,6
|21,9
|19,6
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|3,1
|7,1
|14,4
|16,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,7
|7,8
|24,1
|22,0
|Связь
|1,8
|4,1
|10,3
|8,5
|Отдых и культура
|2,7
|5,3
|8,4
|5,7
|Образование
|0,1
|1,9
|16,4
|16,9
|Рестораны та гостиницы
|1,6
|5,6
|12,2
|10,8
|Разные товары и услуги
|-2,0
|0,5
|11,4
|9,6
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат
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