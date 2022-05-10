ЕБРР ухудшил оценку падения экономики Украины в 2022г до 30%, улучшил ожидания ее восстановления в 2023г до 25%

Падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика страны вырастет на 25%, такой обновленный прогноз опубликовал во вторник Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в марте оценивал спад этого года в 20%, а рост в следующем на 23%.

"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году последует его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - отмечается в документе.

Такой прогноз, в случае его осуществления, означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.

Согласно документу ЕБРР, оценка им падения ВВП РФ в этом году сохранена на уровне 10%, а в 2023 году банк прогнозирует нулевую динамику.

ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте банк прогнозировал снижение белорусской экономики в этом году на 3%). В 2023 году ожидается нулевая динамика экономики (прогноз не изменился с марта).

Как сообщалось со ссылкой на оценки Всемирного банка, который до войны ожидал рост украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу от начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году минимум на треть, отказываясь от более детальных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.

