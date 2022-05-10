Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕБРР ухудшил оценку падения экономики Украины в 2022г до 30%, улучшил ожидания ее восстановления в 2023г до 25%
10:21 10.05.2022 |
Падение ВВП Украины в 2022 году составит 30%, а в следующем году экономика страны вырастет на 25%, такой обновленный прогноз опубликовал во вторник Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в марте оценивал спад этого года в 20%, а рост в следующем на 23%.
"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году последует его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - отмечается в документе.
Такой прогноз, в случае его осуществления, означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.
Согласно документу ЕБРР, оценка им падения ВВП РФ в этом году сохранена на уровне 10%, а в 2023 году банк прогнозирует нулевую динамику.
ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте банк прогнозировал снижение белорусской экономики в этом году на 3%). В 2023 году ожидается нулевая динамика экономики (прогноз не изменился с марта).
Как сообщалось со ссылкой на оценки Всемирного банка, который до войны ожидал рост украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу от начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.
Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году минимум на треть, отказываясь от более детальных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Профильный комитет Рады рекомендовал принять новый пакет налоговых поправок №7360 с возобновлением СЭА НДС – замглавы
|В Украине нужно прекратить практику регистрации налоговых накладных - бизнесмен
|«Укрэнерго» выплатило первые проценты в сумме $28,4 млн по выпущенным в ноябре 2021г «зеленым» еврооблигациям
|Минфин установил ставку 18-мес. военных облигаций на уровне 11,5%
|Инфляция в Украине в апреле 3,1%, в годовом измерении выросла до 16,4% - Госстат
|НБУ разрешил физлицам продавать банковские металлы, а госорганам подавать ходатайства об обслуживании счетов юрлиц Беларуси и РФ
Это интересно
|Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году
|ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд
|Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu