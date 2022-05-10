Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на информацию от трех европейских дипломатов, пишет Politico.
Официально об этом плане заявится 18 мая. План привлечения средств на поддержку Украины будет сродни программе SURE, которая использовалась во время пандемии для сбора средств для временных безработных.
Издание напоминает, по данным украинского правительства и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне 5 млрд евро - эти средства должны пойти на социальные расходы, а также на военные расходы.
То есть, на ближайшие три месяца Украина нуждается в 15 млрд евро. Треть из этой суммы обещают предоставить Соединенные Штаты.
6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Примечательно, что ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро гарантий, что позволит привлечь для Украины, в случае необходимости, до 100 миллиардов евро.
Как сообщают источники Politico, несколько стран, в том числе Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК предоставить альтернативные варианты финансирования, а президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБРР ухудшил оценку падения экономики Украины в 2022г до 30%, улучшил ожидания ее восстановления в 2023г до 25%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.05.22
|С начала войны из Украины в РФ вывезено около 500 тысяч тонн зерна, - Минагрополитики
|Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу – Свириденко
|Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд - СМИ
|ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
|Нефть падает 10 мая из-за глобальных экономических опасений и сильного доллара
Это интересно
|ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд
|Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение