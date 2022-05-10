Ввоз авто из-за границы возможен в трех пунктах пропуска - решение правительства

Кабинет Министров определил пункты пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

Как передает Укринформ, об этом Государственная пограничная служба сообщает в телеграмме.

Согласно распоряжению правительства от 3 мая №354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска «Устилуг», «Грушев» на границе с Польшей и в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией.

Распоряжение вступило в силу со дня его опубликования.

Как сообщал Укринформ, 8 мая западные границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой пересекли около 66 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.