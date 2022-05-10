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В апреле количество остановленных предприятий сократилось до 17% - НБУ
11:21 09.05.2022 |
По состоянию на конец апреля количество предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось до 17% по сравнению с 32% в начале полномасштабной войны.
Как передает Укринформ, об этом идет речь в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
"Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий (с 32% до 17%). Впрочем, 60% предприятий работает ниже довоенного уровня загруженности, почти 23% - более чем вдвое", - сообщает НБУ.
При этом малый и средний бизнес возобновляется медленнее крупного.
По данным НБУ, в конце апреля наибольшее количество предприятий работало в сельском хозяйстве, также возобновляли работу транспорт и перерабатывающая промышленность. Самая сложная ситуация наблюдается в строительстве и добывающей промышленности, значительно ниже довоенного уровня остается загруженность торговли.
В металлургии часть мощностей потеряна или законсервирована. В апреле некоторые предприятия отрасли возобновили работу, однако работают лишь на 40-50% мощностей из-за усложненной логистики и сбыта. Понес многочисленные потери и сектор машиностроения: часть предприятий на юге и востоке разрушены (Азовский судоремонтный завод) или остановлены (НКМЗ), некоторые - в процессе релокации.
Предприятия пищевой промышленности в западных областях уже работают на полную мощность, в освободившихся регионах (Киевщина, Сумщина, Черниговщина) активно возобновляют производство. Снижение потребительского спроса в отрасли частично компенсирует государственный заказ.
Декупация севера, релокация мощностей на запад, а также увеличение потребностей оборонного сектора (одежда, бронежилеты, итоги и т.д.) способствовали оживлению легкой промышленности. Отдельные фармацевтические компании даже в условиях войны выводят на рынок новые продукты и ведут переговоры о привлечении иностранных инвестиций
По данным предприятий, кроме нарушенной логистики и потери рынков сбыта работу бизнеса ограничивают комендантский час, заблокированные порты, ухудшение платежной дисциплины, оккупированные или разрушенные мощности, закрытые реестры.
Как сообщалось, за первые шесть недель войны общий убыток экономики Украины превысил 500 млрд долл., но эта цифра в долгосрочной перспективе может возрасти до 1 трлн.
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