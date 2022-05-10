Марченко назвал источники финансирования дефицита бюджета во время войны

Украина завершила апрель с дефицитом государственного бюджета в 125 млрд гривен. Министр финансов Украины Сергей Марченко во время совещания у президента заявил, что ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам министра, продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд долларов, из них 5 млрд долларов наше государство уже получило.

Марченко также сообщил, что в апреле поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд гривен, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд гривен поступлений.

Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).