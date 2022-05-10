Канада решила на 12 месяцев отменить все пошлины на украинские товары

Об этом после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы снимем торговые пошлины на весь импорт из Украины", - анонсировал он.

В начале мая Украина подписала соглашение об отмене торговых пошлин и квот с Великобританией.

В конце апреля аналогичные меры анонсировал Европейский Союз. Еврокомиссия предлагает упразднить все торговые ограничения для украинских товаропроизводителей. Речь идет о квотах, пошлинах и антидемпинговых мерах, введенных на украинскую металлургию.

Украина ведет переговоры об отмене пошлин также с США и Японией.

"Открытие рынков G7 и ЕС - это первый пункт экономического плана восстановления", - прокомментировал заявление Трюдо первый заместитель министра экономики Денис Кудин.