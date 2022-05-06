Глава Минфина: ситуация для выкупа еврооблигаций и ВВП-варрантов благоприятная, но пока это нецелесообразно

Выкуп еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины в настоящее время не является целесообразным, несмотря на действительно привлекательную для этого ситуацию на рынке этих инструментов, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Во-первых, нет средств на это, а во-вторых, возникнет вопрос у наших партнеров – куда вы используете наши деньги. Но ситуация действительно благоприятная, чтобы и варранты выкупить, и еврооблигации. Мы над этим работаем. Нельзя сказать, что Минфин это постоянно исключает. Но пока это не выглядит целесообразным в конкретный момент времени", – сказал Марченко.

Он отметил, что Украина и далее планирует обслуживать свои долговые обязательства.

Комментируя время от времени звучащие предложения о реструктуризации госдолга, глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос достаточно чувствительный.

"Мне не нравится, когда люди, не причастные к таким вопросам, не являющиеся экспертами в этой сфере, выражают какие-то позиции. Это вопрос внутренний. Вопрос репутации, доверия. Можно воспользоваться моментом, но в дальнейшем нам это очень навредит. Даже разговоры о потенциальной реструктуризации очень вредят нам и нашим планам", – сказал министр.

Он заявил, что на ближайшую перспективу не видит никаких проблем с обслуживанием внешнего долга, в частности, за май все внешние выплаты Украины – немногим более $200 млн, то же касается июня, июля, августа.

"Да, возникнет вопрос сентября: нас ждет выплата в $900 млн по еврооблигациям. Мы сейчас над этим работаем, но я не хотел бы говорить, что мы готовим какое-нибудь решение, готовы ли что-либо предлагать", – подчеркнул Марченко.

В начале февраля этого года Минфин сообщил, что недавно провел выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, сократив их объем в обращении до $912 млн.

Помимо того Минфин осуществил несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов, доведя их объем в собственности государства до около 20% от общей номинальной суммы ценных бумаг.

Цена ВВП-варрантов в январе падала до 66,7% номинала по сравнению с 90,7%-95,3% в декабре и свыше 100% в течение почти всех остальных месяцев прошлого года. Однако некоторая стабилизация ситуации и, возможно, активные операции Минфина, тогда привели к восстановлению их цены до 76,7%, а еврооблигаций-2022 – до 97,1%.

Уже после начала войны цены еврооблигаций и ВВП-варрантов обвалились: в настоящее время еврооблигации с погашением в сентябре этого года котируются примерно по 58,3% от номинала, в сентябре следующего года – 42%, в сентябре-2024 – 35,9%, а в сентябре-2032 – 26,5%.

Курс ВВП-варрантов составляет около 31,1%, и в последнее время он подрос, что может быть связано с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а значит – и роста выплат по этим инструментам.