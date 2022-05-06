Минцифры запустило в «Дія» новую услугу для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія» новую услугу для предпринимателей.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

«Запустили новую услугу для предпринимателей на портале «Дія» - теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн», - заявил Федоров.

Он отметил, что теперь не нужно идти в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают.

Расширенная услуга на портале «Дія» выглядит так: несколько минут за заполнение заявления, сутки на его рассмотрение, 190 грн. вместо 250 грн.

Перейдите по ссылке и изменяйте данные о своем ФЛП онлайн.

Как сообщал Укринформ, предприниматели могут получить через портал «Дія» 6,5 тыс. грн за трудоустроенных внутриперемещенных лиц.