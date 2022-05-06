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Правительство расширило возможности предоставления государственной поддержки субъектам предпринимательства
10:31 06.05.2022 |
Кабинет Министров внес изменения в предыдущие решения о предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства для создания единого подхода в применении льготных государственных программ кредитования и лизинга, а также в целях расширения возможностей и субъектного ряда этих программ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Укринформ.
«Решение правительства регулирует терминологию принятых постановлений, связанных с реализацией государственных программ «Доступные кредиты «5-7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» и предоставление кредитной поддержки на основе портфельных гарантий. Это позволяет создать единый подход в применении этих постановлений на практике для предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства», - говорится в сообщении.
В частности, изменениями в постановление Кабинета Министров от 24.01.2020 №28 «О предоставлении финансовой государственной поддержки» регулируются вопросы участия в государственной программе «Доступные кредиты «5-7-9%» субъектов государственного сектора экономики и расширяют действие программы «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» на субъектах крупного предпринимательства.
Также внесенные изменения предполагают применение показателя чистого дохода от реализации по показателю размера торговых площадей для крупных предприятий розничной торговли, которым предусмотрена возможность получения кредитов в размере до 1 млрд. гривен.
Кроме того, внедряются новые цели государственной поддержки, а именно: финансирование субъектов предпринимательства - с/х товаропроизводителей для осуществления с/х деятельности на период военного состояния, финансирование субъектов предпринимательства для обеспечения пассажирской и грузовой перевозки на период действия военного состояния Украине, компенсация вознаграждения по которому предусматривается к уровню 0% годовых в течение военного положения и в течение одного месяца после его прекращения или отмены, но не более 1 года с даты договора финансового лизинга, а после завершения этого периода и до истечения срока договора финансового лизинга - до уровня 5% годовых
Как сообщалось, по состоянию на 2 мая с начала старта государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» от уполномоченных банков выдано 38 462 ссуд на общую сумму около 102,6 миллиарда гривен.
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