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Украина в мае ожидает гранта $500 млн США, кредитов CAD1 млрд Канады, EUR150 млн Германии, EUR200 млн Италии и $300 млн Японии
10:24 06.05.2022 |
Министерство финансов Украины рассчитывает в мае на получение целого ряда кредитов и грантов как стран-партнеров, так и от международных финансовых организаций, но основной инструмент, как который возлагаются надежды - специальные права заимствования (SDR), сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Имеем большие ожидания относительно того, что мы можем получить в ближайшее время от наших партнеров. Это $500 млн дополнительного гранта США, EUR150 млн от Германии, итальянцы согласовали новый кредит в EUR200 млн. Еще 1 млрд (канадских) долларов от Канады, согласовавшей такую сумму через административный счет МВФ. Эти средства ожидаем в ближайшее время", - сказал он.
Марченко добавил, что Япония после переговоров подтвердила дополнительный кредит в $300 млн, получение которого также ожидается в мае.
По его словам, среди других ресурсов, на который рассчитывает Минфин в этом месяце, новое финансирование Нидерландов, $200 млн первого транша кредита International Development Association Всемирного банка (ВБ) на $1 млрд, еще $100 млн от ВБ покрытия расходов по выплатам внутренне перемещенным лицам, а также $60 млн покрытия социальных выплат.
"Британцы через мультидонорский трастовый фонд ВБ подтвердили дополнительную гарантию к тому, что они уже предоставили в размере $500 млн. По EUR10 млн ожидаем от Латвии и Литвы, а также Австрии, еще $10,5 млн - от Швейцарии, EUR20,5 млн - от Дании. Кроме того, Польша и Финляндия сейчас решают сумму и механизм помощи. Еще EUR20 млн - от Норвегии, также через трастовый фонд. Исландия в мае должна предоставить 470 тыс. евро", - указал министр финансов.
Он отметил, что помимо того Европейский инвестиционный банк должен перепрофилировать действующие проекты на сумму около EUR 1,1 млрд, для чего ожидается решение Еврокомиссии, и возможно выделение кредита Францией.
"Но инструмент, на который мы возлагаем основные надежды, это специальные права заимствования. Было письмо премьер-министра странам - потенциальным донорам, которые могут поделиться долей СДР. Шла речь о 10%. Сейчас мы работаем над механикой этого процесса", - отметил глава Минфина.
По его словам, дефицит госбюджета в апреле составил 89,7 млрд грн по сравнению с 80,6 млрд грн в марте. В доходах общего фонда в 76,2 млрд грн грантовая помощь составила 22 млрд грн.
Комментируя озвученный с МВФ необходимый объем поддержки в $5 млрд в месяц и финансирование дефицита в апреле, Марченко признал, что средств поступило недостаточно, однако проблему, как и в марте, удалось снять за счет управления ликвидностью.
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