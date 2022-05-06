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МВФ отрабатывает удобный для всех стран механизм отчисления Украине 10% неиспользованных SDR и считает это вполне реальным – глава Минфина
09:02 06.05.2022 |
Международный валютный фонд (МВФ) отрабатывает удобный для всех стран механизм отчисления Украине 10% неиспользованных специальных прав заимствования (СПЗ, Special Drawing Rights, SDR) и считает это вполне реальным, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.
"Сейчас глава МВФ Кристалина Георгиева работает с командой Фонда, чтобы они отработали механику, чтобы это был удобный механизм для всех стран. Чтобы они могли использовать эту опцию. То есть МВФ верит в эту опцию, видит это возможным", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Марченко добавил, что это может быть коллективная акция, условно всех стран мира в поддержку Украины.
"Сейчас они над этим трудятся. Я надеюсь, что такая механика будет найдена. Но есть специфические детали. Например, на уровне ЕС есть законодательный запрет на финансирование дефицита бюджета за счет таких инструментов. Так что, возможно, это потребует от ЕС соответствующего урегулирования. Но в принципе, механизм действенный. Мы верим, что это может быть обеспечено", – сказал министр.
Он отметил, что нераспределенными СПЗ владеют крупнейшие экономики мира, в частности Австралия, Австрия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия, США. По словам главы Минфина, речь идет о десятках и сотнях миллиардах долларов.
Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель высказывается в поддержку идеи передачи Украине неиспользованных 10% SDR, однако добавил, что речь идет о решении каждого из государств-членов ЕС на национальном уровне.
В августе прошлого года МВФ осуществил новое общее распределение SDR в размере, эквивалентном $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). К началу войны все эти средства Украиной уже были потрачены. Министр финансов Сергей Марченко в апреле призвал страны G-20 выделить от 10% их неиспользованных SDR Киеву для противостояния РФ.
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