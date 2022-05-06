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Предприниматели на портале «Дия» могут оформить 6,5 тыс. грн компенсации за каждого трудоустроенного переселенца - Федоров
23:27 05.05.2022 |
Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале "Дия" новую услугу, в рамках которой предприниматели могут получить 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного переселенца, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ (внутренне перемещенного лица - ИФ), вы можете получить денежную компенсацию 6,5 тыс. грн за первый и второй месяц работы человека", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг.
По словам Федорова, чтобы получить компенсацию необходимо заполнить заявку на портале "Дия" и подписать с помощью КЭП. Заявку будет отправлено в Государственный центр занятости.
Критерии, по которым будет начисляться компенсация предпринимателю: трудоустройство ВПЛ после 24 февраля, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля, выплата зарплаты ВПЛ не меньше минимальной, уплата единого взноса на общеобязательное социальное страхование, подана налоговая отчетность за четвертый квартал 2021 года.
Услуга разработана при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
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