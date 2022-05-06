США через USAID предоставляют Украине дополнительно $387 млн гуманитарной помощи

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляют дополнительную гуманитарную помощь Украине почти на $387 млн в ответ на неспровоцированную агрессию России.

"24 марта президент объявил, что США готовы выделить более $1 млрд нового финансирования на гуманитарную помощь тем, кто пострадал от войны России в Украине и ее серьезных последствий во всем мире… Сегодняшнее объявление – составляющая этой цифры и признание сохраняющихся глобальных потребностей", – отмечается в релизе USAID в четверг.

Согласно ему, средства будут направлены на продовольственную помощь людям в труднодоступных районах Украины, денежные выплаты для людей в районах, где рынки функционируют, а также на обеспечение питьевой водой, санитарию и гигиену, жизненно важные медицинские принадлежности и медицинское обслуживание, а также координационную поддержку гуманитарного сообщества.

В релизе отмечается, что США являются крупнейшим донором гуманитарной помощи в Украине: с 24 февраля, когда Россия начала войну, они предоставили гуманитарную помощь на сумму более $688 млн для удовлетворения потребностей людей в Украине и беженцев.

"США будут продолжать поддерживать народ Украины. Борьба, которую он ведет — это борьба за ценности, которые мы все разделяем. Самоопределение, свобода и уважение человеческого достоинства", – прокомментировала эту помощь Администратор USAID Самант Пауэр на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, один из организаторов донорской конференции, сообщил, что всего на ней удалось собрать $6,5 млрд. Детальная информация об их распределении пока отсутствует.