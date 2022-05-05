Налоговые поступления за I квартал превышают прошлогодние показатели более чем на 27% - ГНС

В течение января - апреля в сводный бюджет поступило 344,7 млрд грн по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, и это на 27,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает Укринформ.

«В течение января - апреля текущего года в сводный бюджет поступило (сальдо) 344,7 млрд грн по платежам, контролируемым ГНС. Это на 74,6 млрд грн, или 27,6% больше, чем в январе - апреле 2021 года», - говорится в сообщении.

В частности, в государственный бюджет уплачено 234,4 млрд грн, что на 64,9 млрд грн, или на 38,3% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На 9,7% больше получили местные бюджеты - поступления в них за I квартал составили 110,3 млрд грн.

В общий фонд государственного бюджета поступило 232 млрд. грн. Индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 119,2% - дополнительно поступило 37,3 млрд гривен.

Сообщается, что единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе - апреле 2022 уплачено 118,5 млрд грн (+11,3%).

Налоговики благодарят всех налогоплательщиков, которые продолжают работать и наполнять украинский бюджет.

Как сообщалось, по информации Министерства финансов, за первые 4 месяца 2022 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците в 317,1 млрд грн. По словам Министра финансов Сергея Марченко, Украина требует ежемесячно дополнительно около 5 миллиардов долларов на период 3-4 месяцев для закрытия текущих потребностей. Эта сумма средств верифицирована международными партнерами.