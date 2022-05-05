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Мишель поддерживает идею передачи Украине 10% Специальных прав заимствования
Президент Европейского совета Шарль Мишель высказывается в поддержку идеи передачи Украине 10% Специальных прав заимствования (СПЗ, Special Drawing Rights, SDR).
"Я думаю, что, на самом деле, этот вариант является интересным, и мы должны рассмотреть его, чтобы увидеть, возможно ли это и для каких государств-членов будет возможно принять такое решение", - сказал Мишель в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, эту тему он обсуждал напрямую с президентом (Владимиром Зеленским - ИФ) и упомянул о поддержке этой идеи. Мы находимся в тесном контакте с МВФ, а также с различными странами мира и ЕС.
Говоря о возможном юридическом решении этого вопроса, президент Евросовета напомнил, что оно находится в компетенции государств-членов. "Это решение государств-членов на национальном уровне. Но в моем качестве председателя Европейского совета, и украинские друзья об этом знают, они могут рассчитывать на меня, чтобы поддержать эту идею. Будет ли это сразу 10% или мы начнем с 5% и постараемся собрать больше - надо посмотреть, что возможно, что реально, конечно. Но я сторонник этой идеи", - отметил Мишель.
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