ЕС начинает европейский План Маршалла для Украины - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, станет отправной точной для европейского плана Маршалла для Украины, нуждающейся в помощи по причине войны, которую против нее ведет Россия.

Такую точку зрения Мишель высказал в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» накануне конференции, в которой он примет участие.

«На мой взгляд, эта конференция должна быть, по моему мнению, отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно», - сказал президент Евросовета.

При этом он провел сравнение нынешних событий с событиями «прошлого столетия, когда дальновидные люди приняли решение инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны». «Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, что означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами - этого недостаточно - нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля», - аргументировал Мишель.

При этом собеседник агентства напомнил, что идея трастового фонда была высказана непосредственно президентом Украины Владимиром Зеленским и им несколько недель назад. «Я понял, что для нас, как для ЕС, чрезвычайно важно быть конкретными в наших действиях, определять приоритеты, а также мобилизовать необходимые средства. Это первый элемент. Второй элемент. Я предложил Европейскому совету политически поддержать запуск этой конференции. Это означает, что нас поддерживают 27 глав государств и глав правительств. Мы решили в ходе обсуждения Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом Зеленским, что мы хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной. Именно поэтому я так рад, что Польша вместе со Швецией приняли решение провести эту конференцию в Варшаве при полной моей и Европейской комиссии полной поддержке», - детализировал он.

Кроме того, Мишель обозначил три приоритета и три цели, которые он видит для использования трастового фонда. «Во-первых, это гуманитарная помощь. Мы хотим убедиться, что украинские власти получают максимальную поддержку для оказания необходимой гуманитарной помощи людям в Украине, которые страдают из-за всех этих зверств и трудностей. Первая цель - гуманитарная поддержка. Вторая цель - ликвидность. Важно как можно больше поддержать Украину бюджетной поддержкой, грантами и кредитами - поддержать страну максимально на экономическом уровне. Именно поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И третий пункт - восстановление страны», - перечислил он.

По мнению Мишеля, трастовый фонд должен быть активирован «как можно быстрее». «Это значит, что это обсуждение (на конференции) должно стать отправной точкой. Здесь мы постараемся сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью. И важно, на мой взгляд, что власти Украины смогут в ближайшие дни и недели иметь деньги, необходимые им для достижения трех целей, которые я назвал: гуманитарная поддержка, ликвидность и начать восстановление страны», - подчеркнул президент Европейского совета.

Говоря о восстановлении послевоенной Украины, Мишель отметил, что «цель не в том, чтобы восстановить Украину прошлого». «Цель - построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину. Это означает, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается весь мир», - пояснил он.