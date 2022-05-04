Счетная палата должна войти в Европейскую палату аудиторов

Счетная палата должна получить статус наблюдателя в Контактном комитете высших органов аудита стран Европейского Союза и войти в Европейскую палату аудиторов.

Как передает Укринформ со ссылкой на прессцентр РП, об этом в видеообращении к руководителям высших органов аудита - членам Контактного комитета Европейского Союза заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Учитывая интенсивный процесс евроинтеграции Украины, я обращаюсь ко всем уважаемым членам Контактного комитета ЕС включить Счетную палату в сеть кандидатов высших органов аудита и потенциальных кандидатов в члены ЕС и предоставить нам право участия в заседаниях Контактного Комитета ЕС в качестве наблюдателя. Мы со всей ответственностью. относимся к этому статусу. Счетная палата должна стать 28-м членом Европейской палаты аудиторов", - заметил Пацкан.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что Украина "верит в то, что время, когда мы сможем начать восстановление, придет уже в скором времени, и наши партнеры также будут с нами на этом длительном, но успешном пути".

Он подчеркнул, что украинцы объединились, и "многие из нас верят, что после войны Украина будет другой".

"Это уникальная возможность трансформировать институции в Украине. Именно поэтому ответ ЕС на заявку Украины о получении членства в ЕС, поданную Президентом Украины 28 февраля, является важным сигналом для нашего общества. Вопросник, переданный Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 8 апреля 2022 года на встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, уже проработанный органами власти Украины, в частности, Счетной палатой", - подчеркнул Пацкан.

По его словам, скорая процедура рассмотрения заявки позволит как можно быстрее приступить к интеграционным процессам и совместной реконструкции новой Украины.

"И нам всем важно, чтобы неоценимая помощь, которая будет поступать Украине после нашей победы, администрировалась в полном соответствии с политикой и процедурами ЕС и международными стандартами прозрачности и подотчетности", - добавил он.

Как отметил Пацкан, Счетная палата является важным органом и элементом системы управления публичными финансами и эффективным инструментом парламентского контроля, который адаптирует деятельность в соответствии с INTOSAI и лучшими европейскими практиками.

Пацкан призвал коллег из высших органов аудита делиться со Счетной палатой существующими практиками аудита программ и фондов, направленных на инфраструктурные проекты, а также другим опытом участия ВОА в послеконфликтной стабилизации экономики.

Как сказал глава РП, соответствующий статус позволит более эффективно понимать систему и работу структурных фондов Евросоюза и иметь качественную взаимосвязь двух финансовых систем - Украины и ЕС.

Контактный комитет координирует взаимодействие высших органов аудита стран-членов ЕС с Европейской палатой аудиторов, а та, в свою очередь, обеспечивает аудит расходов и поступлений бюджета Евросоюза. ЕПА также проверяет доходы и расходы всех органов, ведомств или агентств, созданных ЕС. Сотрудничество высших органов аудита стран ЕС и Палаты проходит именно в рамках Контактного комитета. На практике - это площадка для обсуждения всех актуальных вопросов публичных финансов ЕС. Полноправные члены Комитета - только высшие органы аудита государств - членов ЕС. Высшие органы аудита стран потенциальных кандидатов и кандидатов в члены ЕС могут приглашаться к работе в качестве наблюдателей. Они также вовлекаются в соответствующую сеть высших органов аудита - стран потенциальных кандидатов в ЕС и специальной рабочей группы, созданной для них.

"Украина рассчитывает стать кандидатом в члены ЕС уже летом. Поэтому логично, что Счетная палата стремится получить статус наблюдателя в Контактном комитете. А потом стать членом Европейской палаты аудиторов. Рассчитываем на положительное решение", - подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты поблагодарил главу Европейской палаты аудиторов Клауса-Хайнера Лене, который поддержал его призыв о прекращении любых отношений и контактов с высшим органом аудита россии и обратился от имени Контактного комитета Европейского Союза к генеральному секретарю INTOSAI.

Отдельное спасибо Пацкан адресовал членам Контактного комитета Евросоюза, которые являются членами Управляющего совета EUROSAI (Великобритания, Испания, Латвия, Литва, Польша, Чехия) за одобрение Заявления относительно происходящих в Украине событий. Также Пацкан поблагодарил генерального секретаря INTOSAI Маргита Кракера за четкую позицию относительно невозможности председательства россии в этой организации.