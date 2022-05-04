Продажи новых легковых авто в Украине в апреле оживились на фоне марта, но сократились на 87% к апрелю-2021

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле текущего года составили 1242 ед., что почти вдвое больше, чем в марте текущего года (590 ед.), сообщает AUTO-Consulting.

"Апрельские результаты продаж новых легковых автомобилей немного оживились, на фоне итогов марта. Но по сравнению с апрелем 2021 года падение остается катастрофическим – 87%", - констатируют эксперты.

По их данным, лидером рынка, как и в марте, стал Renault с долей 16% (200 авто), на втором месте – Toyota (12,7%), а на третье место с четвертого в марте вышел VW (8% рынка).

Четвертую строчку заняла Skoda, пятое стабильно занимает Mitsubishi, немного подросли продажи в Hyundai.

Эксперты отмечают интересный тренд – рост присутствия на рынке Mercedes-Benz (52 авто против 16 в марте) и BMW (43 против 17), что связано с нулевым растаможиванием, которым воспользовались некоторые прямые покупатели.

AUTO-Consulting также отмечает рост удельного веса западных регионов почти вдвое на фоне снижения объемов восточных регионов.

По данным аналитиков, всего в январе-апреле-2022 продано 12,905 тыс. новых легковых авто – на 58,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщалось, в 2021 году рынок новых легковых авто впервые за предыдущие восемь лет превысил 100 тыс. ед. – продано на 20% больше авто, чем годом ранее, 103,65 тыс. ед.