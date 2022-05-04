Сводный платежный баланс Украины в марте-2022 сведен с дефицитом $58 млн

Дефицит сводного платежного баланса Украины в марте 2022 года составил $58 млн, тогда как в марте 2021-го дефицит составил $713 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в марте-2022 составил $1,4 млрд, тогда как в марте-2021 был дефицит $790 млн.

НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за март сократились на 52,4% и 65,2% соответственно.

Основным фактором падения объемов экспорта до $2,3 млрд было сокращение экспорта продовольственных товаров на 54,3%, обусловленное сокращением экспорта зерновых (на 53,5%). Также наблюдалось сокращение экспорта черных и цветных металлов - на 67,2%, продукции химической промышленности – на 59,1%, древесины и изделий из нее – в 17,3%, минеральных продуктов (в том числе руд) – на 26,9% и продукции машиностроения – на 54,3%.

Объемы импорта товаров за указанный период сократились до $2 млрд, в том числе неэнергетический импорт - на 75,9%. В частности, на 74,8% упал импорт промышленных изделий, на 90,3% – продукции машиностроения, на 74,8% – продовольственных товаров, на 83,5% – черных и цветных металлов, на 75% – продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее – на 85%.

В то же время энергетический импорт вырос на 4,5%.

В то же время, по оценкам Нацбанка, в марте-2022 был зафиксирован дефицит торговли услугами $502 млн по сравнению с профицитом $343 млн в марте-2021. НБУ объяснил это ростом беженцев за рубежом, чьи расходы превысили расходы марта-2021 в 3,2 раза. Одновременно экспорт услуг упал на 18,8%.

Профицит баланса первичных доходов в марте-2022 составил $426 млн (в марте-2021 дефицит составил $621 млн). Поступления по статье "оплата труда" снизились на 24%, а выплаты по доходам от инвестиций – на 72,6%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в марте текущего года составило $1,4 млрд против $800 млн в марте предыдущего года.

Чистый отток по финансовому счету составил $1,4 млрд (в марте-2021 чистый приток составил $75 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $1,9 млрд (в марте 2021 года – отток $259 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $256 млн, тогда как в марте предыдущего года этот показатель составил $730 млн.

Как указал регулятор, чистое сокращение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $517 млн. Оно было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $568 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в марте-2022 выросла на $4,1 млрд. Она была обусловлена ростом чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $3,3 млрд, ростом объемов наличной валюты вне банков на $900 млн (снова за счет беженцев), чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $109 млн.

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем международных резервов составил $28,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 4 месяцев.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в 4 раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.