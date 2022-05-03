Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) возобновило продажу арестованного имущества через систему электронных торгов OpenMarket ("СЕТАМ").

Об этом сообщает госпредприятие "Сетам", передают Українськi Новини.

На аукцион выставлены украшения бренда Swarovski, пищевые добавки, стоматологические материалы, запчасти для транспортных средств, одежда и обувь, парфюмерия, коллекционные фигурки. Общая стартовая сумма лотов составляет 8 349 976 гривен.

Средства от продаж вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации.

В то же время, в случае отмены арестов или оправдательных приговоров, капитализированные денежные активы возвращаются законным владельцам.

"В нынешних условиях реализация арестованного имущества является наиболее эффективным способом сохранения его стоимости. Средства от продаж будут накапливаться в государственном банке, поэтому государство сможет извлечь большую выгоду после конфискации соответствующего имущества. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ГП "СЕТАМ" в реализации потенциала рынка арестованных активов для восстановления экономики Украины", - отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

По словам генерального директора ГП "СЕТАМ" Александра Мамро, возобновление продажи арестованных активов за коррупционные преступления является положительным сигналом для рынка в целом.