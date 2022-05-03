Украина вернула контроль габаритно-весовых норм для грузовиков и фур

Государственная служба по безопасности транспорта возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм для тяжелых грузовиков с 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

"Закрытие морских портов существенно увеличило нагрузку на автодороги южных регионов, в частности, Одесской области. Мониторинг транспортных средств, который осуществлялся на протяжении апреля, выявил системное несоблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм, что негативно влияет на состояние дорожного покрытия и затрудняет движение автодорогами", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени. В районе пункта пропуска "Маяки-Удобное" начнет работу пост габаритно-весового контроля.

Для обеспечения прозрачной работы на территории поста установлены камеры видеонаблюдения.

При исполнении служебных обязанностей инспекторы Укртрансбезопасности обязательно должны осуществлять аудио-видео фиксацию своих действий с помощью бодикамер.

Водители имеют право снимать действия инспекторов при взвешивании или при оформлении документов.

В Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям и усилена административная ответственность за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.

️Согласно нормам, максимальный фактический вес для двухосевого грузового автомобиля установлена на уровне 18 тонн, 3-осевого - 25 тонн, 4-осевого - 32 тонны.