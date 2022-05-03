Объем поступлений наличных в кассы банков за I кв. сократился на 11%, выдача наличных - на 0,5%

Центробанк уточнил, что больше всего наличных выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карточек (430 млрд грн, или 78,9% от общего объема), для приобретения иностранной валюты (30,4 млрд грн, или 5,6%) и для подкрепления операторов почтовой связи (30,7 млрд грн, или 5,6%).
Вместе с тем крупнейшими источниками поступлений наличности в банки за январь-март были операции клиентов с использованием платежных карточек (167,2 млрд грн, или 34,1% общего объема поступлений), торговая выручка (156,1 млрд грн, или 31,8%) и выручка от всех видов услуг (68,7 млрд грн, или 14%).