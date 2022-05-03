Международные резервы Украины на начало мая уменьшились до $26,8 млрд – глава НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на начала мая, по оперативным данным, составляли $26,8 млрд по сравнению с $28,1 млрд на 1 апреля, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Сейчас имеем адекватный запас международных резервов, несмотря на своевременное выполнение правительством всех своих валютных долговых обязательств… При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность удерживать резервы на должном уровне и даже увеличивать их", – написал он в колонке для НВ.Бизнес.

Шевченко указал, что текущие ограничения на движение капитала — это тот минимум, который позволяет сейчас удерживать финансовую стабильность, не допустить значительного оттока валюты за границу и обеспечить критические потребности экономики.

По его словам, относительно мягкие валютные ограничения создают простор для восстановления рыночных процессов. В частности, если в начале войны все операции на межбанке осуществлялись с НБУ, то с марта банки наращивают объем торгов между собой: среднедневный объем торгов между банками в апреле составил около $25 млн, отметил глава НБУ. "Эти объемы невозможно сравнивать с довоенными, но это необходимая основа для дальнейшего развития рынка", – добавил он.

Как сообщалось, международные резервы Украины в марте увеличились с $27,5 млрд до $28,1 млрд, однако к середине апреля сократились до $27,4 млрд, а к 22 апреля – до $27 млрд.