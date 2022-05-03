Общий фонд госбюджета в апреле сведен с дефицитом 89,7 млрд грн - Минфин

Государственный бюджет Украины за первые четыре месяца 2022 года исполнен с дефицитом 146,6 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на этот период 317,1 млрд грн, такие предварительные результаты сообщило Министерство финансов в понедельник.

С учетом его данных по итогам трех месяцев, в апреле дефицит общего фонда госбюджета составил 89,7 млрд грн по сравнению с 80,6 млрд грн в марте, тогда как в феврале и январе фиксировались профициты – соответственно 1,1 млрд грн и 12 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, в апреле 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 76,2 млрд грн по сравнению со 103,4 млрд грн в марте.

Согласно релизу, среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет: НДС с производимых в Украине товаров и с импорта – соответственно 15,6 млрд грн и 7,9 млрд грн (в марте всего НДС – 22,6 млрд грн), налога на доходы физлиц и военного сбора – 9,7 млрд грн (9,8 млрд грн); рентной платы за пользование недрами – 6,5 млрд грн (6,3 млрд грн) и налога на прибыль предприятий – 5,7 млрд грн (26,6 млрд грн).

Помимо того еще 4,2 млрд грн принес акцизный налог на ввезенные на таможенную территорию Украины товаров, тогда как в марте наибольшие поступления в бюджет были от дивидендов ПриватБанка и других предприятий с госдолей – 32,5 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в апреле 2022 составили 29,7 млрд гривен против 27,8 млрд грн в марте.

В целом за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд – 365,9 млрд гривен, указывает Минфин.

Ссылаясь на оперативную информацию Госказначейства, он уточняет, что кассовые расходы госбюджета за этот период составили 558,1 млрд. грн., в том числе общего фонда государственного бюджета – 523,3 млрд грн, или 77,7% от росписи отчетного периода.

Если учесть предыдущие данные, то в апреле кассовые расходы общего фонда госбюджета снизились до 166,9 млрд грн со 184,4 млрд грн в марте, но были существенно больше показателей февраля и января – соответственно 105,8 млрд грн и 66,2 млрд грн.

Минфин также указал, что фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь-апрель 2022 составили 267,0 млрд грн, или 156,2% от запланированных на этот период.

С учетом ранее обнародованных данных, в апреле заимствования уменьшились до 104,1 млрд грн со 145 млрд грн в марте, но также были в разы выше показателей февраля и января – соответственно 7 млрд грн и 10,9 млрд грн.

Минфин уточнил, что размещение ОВГЗ принесло за четыре месяца 143,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 13,1 млрд грн ($252,0 млн и €182,0 млн евро).

Если учесть предыдущие данные, то в апреле от гособлигаций поступило 77,6 млрд грн по сравнению с 49,6 млрд грн в марте и 16,6 млрд грн за первые два месяца, в том числе в валюте – 8 млрд по сравнению с 5,1 млрд в первые три месяца. Однако значительную часть этой суммы в апреле обеспечил Нацбанк – 50 млрд грн против 20 млрд грн в марте.

Согласно релизу из внешних источников привлечено 123,2 млрд грн, а значит в апреле эти поступления составили 26,5 млрд грн против 95,4 млрд грн в марте и 1,3 млрд грн за первые два месяца.

Платежи по погашению госдолга за январь-апрель 2022 года составили 135,2 млрд грн (101,5% плана), платежи по обслуживанию – 47,5 млрд грн (94,2% плана). Непосредственно в апреле в счет погашения было выплачено 39,1 млрд грн против 8,3 млрд грн в марте, в счет обслуживания – соответственно 8,3 млрд грн против 14,7 млрд грн.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Весеннем собрании МВФ и ВБ указал, что страна нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для покрытия дефицита бюджета необходимо до $5 млрд ежемесячно.

Министр финансов Сергей Марченко в начале мая отметил, что текущие расходы Украина сейчас способна покрывать за счет собственных доходов только на 54%.

О необходимости оказать Украине поддержку в размере $5 млрд ежемесячно в течение ближайших трех месяцев для покрытия дефицита госбюджета заявила в середине апреле и глава МВФ Кристина Георгиева, призвав, чтобы она была максимально в грантовой форме.

Как сообщалось, Нацбанк 24 февраля, в первый день войны, зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,2549 грн/$1.