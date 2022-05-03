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НБУ ожидает увеличения инфляции по итогам апреля до 15,9%
08:33 03.05.2022 |
Инфляция в Украине в годовом измерении по итогам апреля может увеличиться до 15,9% с 13,7% по итогам марта, такой прогноз дал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, ссылаясь на оценки НБУ на основе web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам).
"В условиях войны избежать роста цен невозможно... в конце года она (инфляция) может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", - написал он в колонке для НВ.Бизнес.
Шевченко подчеркнул, что у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.
"Вообще, в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику", - добавил он.
Глава Нацбанка отметил, что пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, и регулятор будет удерживать рост цен посредством фиксации курса и сохранения части ограничений.
"Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", - заявил Шевченко.
По его словам, Нацбанк постепенно восстановит прогнозный цикл и снова начнет применять учетную ставку для снижения инфляции к цели 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий.
Как сообщал Госстат, рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% - в январе и 0,6% - в декабре. В марте прошлого года инфляция составила 1,7%, поэтому в годовом измерении по итогам марта этого года она выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% - по итогам января.
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