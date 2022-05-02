Украина за 4 мес.-2022 сократила выплавку стали на 46%, заготовку лома – наполовину – «УАВтормет»

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года снизили выплавку стали на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,858 млн тонн.

Как сообщается в оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") в понедельник, в апреле сталь производил только один меткомбинат.

"Незначительные объемы производства стали показали некоторые литейные предприятия", - отмечается в информации "УАВтормета".

Кроме того, сообщается, что предприятия по операциям с ломом черных металлов за 4 мес.-2022 сократили заготовку металлолома на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 620,1 тыс. тонн.

Экспорт металлолома за указанный период составил 7,1 тыс. тонн, что в 12,3 раза меньше по сравнению с 4 мес.-2021 (87 тыс. тонн). При этом импорт лома составил 0,1 тыс. тонн, тогда как в январе-апреле-2021 - 7,8 тыс. тонн.

Поставки лома на метпредприятия страны в январе-апреле 2022 года снизились на 47,1% по сравнению с январем-апрелем-2021 – до 583,5 тыс. тонн. Общие объемы поставок металлолома в апреле составляли 52,5 тыс. тонн.

Уровень запасов металлолома на метпредприятиях по состоянию на 1 мая 2022 года оценивается в 60 тыс. тонн.