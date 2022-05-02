Украина получила EUR495 млн грантовой поддержки США, Норвегии и Австрии – Минфин

Украина получила EUR495 млн грантовых средств от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF) в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

"Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка", – написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook в понедельник.

По его словам, в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме $500 млн.

Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутри-перемещенных лиц, уточнил Минфин.

Как сообщалось, Целевой фонд был создан Группой Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF EUR44,5 млн от Швеции, 29 апреля - EUR88,5 млн от Дании (около EUR20,5 млн), Исландии (около EUR0,46 млн), Латвии (около EUR5,0 млн), Литвы (около EUR5,0 млн) и Великобритании (около EUR60,0 млн).

Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около EUR20 млн), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь беженцам в связи с войной в Украине. Примерно половина этой суммы к началу апреля уже была израсходована.

Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составил EUR10 млн. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще $500 млн.