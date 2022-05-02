Минрегион будет утверждать нормативы по ценообразованию в строительстве

Министерство развития общин и территорий будет формировать разработку и утверждение сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве, определение порядка их применения (кроме автомобильных дорог общего пользования).

Такие изменения полномочий Министерства развития общин и территорий Украины внесены постановлением Кабмина № 499 от 29 апреля 2022 года.

Теперь Минрегион будет не только проверять соблюдение нормативов исчисления стоимости строительства для объектов, создаваемых за бюджетные, донорские средства или под госгарантии, но и "соблюдение сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве при вычислении стоимости строительства" для всех объектов (кроме автомобильных дорог общего пользования).