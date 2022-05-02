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Украина расторгла соглашение с РФ по рыбному хозяйству
09:02 02.05.2022 |
Кабмин принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что война России против Украины коренным образом изменили сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Соглашением от 24 сентября 1992 г. между Правительством Украины и России о сотрудничестве в трсли рыбного хозяйства.
"В таких условиях, предусмотренные Соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем", - заявили в министерстве.
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