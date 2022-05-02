Правительство утвердило порядок выкупа и строительства жилья для вынужденных переселенцев

Кабмин определил механизм выкупа и строительства жилья с целью передачи временного проживания ВПЛ.

Как передает Укринформ, соответствующий порядок утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. №495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутриперемещенных лиц».

В частности, определяется, что уполномоченные органы (Госмолодежь, сельские, поселковые, городские советы или уполномоченные ими органы) осуществляют приобретение жилья у отчуждателей жилья (владельцев жилья, заказчиков строительства жилья и т.д.) в порядке, установленном законодательством, при условии, что стоимость приобретения 1 кв. м общей площади жилья (с учетом всех обязательных платежей, уплачиваемых покупателем при приобретении жилья) не превышает предельную стоимость. Стоимость 1 кв. метра общей площади выкупаемого или строящегося жилья не может превышать опосредованную стоимость сооружения жилья по регионам Украины, определенную Минрегионом и увеличенную для:

- городов - областных центров, городов областного значения с населением более 300 тыс. человек и населенных пунктов, расположенных в районах, прилегающих к границам городов - областных центров, - в 1,75 раза;

- других населенных пунктов - в 1,5 раза.

Также постановлением определено, что строительство жилья для временного проживания может осуществляться по типовым проектам строительства и с применением современных технологий быстрого строительства. Стоимость постройки 1 кв. м общей площади жилья (с учетом отделочных работ) не должна превышать предельную стоимость.

Как сообщалось, в Украине в результате военного нападения России зафиксировано 7 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых 1,5 миллиона из-за услуг Действия уже обратились за помощью к государству. Государство планирует построить несколько десятков тысяч новых квартир для вынужденных переселенцев. Кроме этого, планируется выкуп квартир в домах, которые почти не возведены, но так и не введены в эксплуатацию.