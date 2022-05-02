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Кабмин упростил регистрацию безработных через «Дію»
08:27 02.05.2022 |
Кабинет министров Украины упростил регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, которые потеряли работу во время действия военного положения. Соответствующее постановление принято 29 апреля на заседании правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Согласно решению, лица, которые не имеют полного пакета документов для подачи заявки, смогут стать на учет по безработице по упрощенной процедуре через приложение или портал "Дія". Речь идет о подаче заявления в электронной форме без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетного документа и тому подобное.
Получить официальный статус безработного могут люди, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потеряли работу, отметили в пресс-службе.
Ранее правительство приняло постановление, которым определило порядок регистрации безработных, начисления и выплату пособия по безработице во время войны. Граждане могут составить заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения и электронных сервисов Государственной службы занятости.
Напомним, в конце апреля в Украине наблюдается постепенный рост количества работников, которые возвращаются к работе. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).
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