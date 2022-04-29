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Кабмин расширяет программу возмещения разрушенного имущества на юридические лица
22:34 29.04.2022 |
Украинцы зарегистрировали в Действии более 100 тыс. заявлений о возмещении разрушенного имущества. Кабинет министров расширяет эту программу на юридические лица.
Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмигаль, передает Укринформ.
"В Действии украинцы зарегистрировали уже более 100 тысяч заявлений на возмещение разрушенного имущества. И после победы мы все отстроим. Сегодня расширим такие возможности на юридические лица. Уже в ближайшее время они также смогут подавать заявки в Действия, чтобы Правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного" имущества", - сказал Шмигаль.
Как сообщал Укринформ, в приложении и на портале "Действие" можно оформить заявку на возмещение за уничтоженное российскими захватчиками жилье.
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