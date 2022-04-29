Правительство распространило господдержку на предприятия транспорта

Кабинет Министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%", теперь господдержкой по договорам финансового лизинга могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграмме сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга и распространен указанный Порядок на субъектов крупного предпринимательства", - говорится в сообщении.

Мельничук уточнил, что новыми целями государственной поддержки определено "финансирование СПД-сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления сельскохозяйственной деятельности на период военного положения на таких же условиях, как по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", и финансирование СПД для обеспечения пассажирского и грузового перевозка на период действия военного положения в Украине".

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров принял постановление о дополнительном выделении более 2,3 миллиарда гривен для льготного кредитования предпринимателей сельскохозяйственной отрасли в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".