Украина получит дополнительно EUR495 млн грантов через MDTF ВБ от США, Норвегии и Австрии – Минфин

Украина получит EUR495 млн грантовых средств от Норвегии, Австрии и США (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF), сообщил Минфин в пятницу.

Согласно сообщению, министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соответствующие изменения в соглашение о гранте.

Грант будет направлен в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц, уточнил Минфин.

Как сообщалось, Целевой фонд был создан Группой Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF EUR44,5 млн от Швеции, 29 апреля - EUR88,5 млн от Дании (около EUR20,5 млн), Исландии (около EUR0,46 млн), Латвии (около EUR5,0 млн), Литвы (около EUR5,0 млн) и Великобритании (около EUR60,0 млн).

Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около EUR20 млн), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь беженцам в связи с войной в Украине. Примерно половина этой суммы к началу апреля уже была израсходована.

Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составил EUR10 млн. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще $500 млн.