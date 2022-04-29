С начала войны прямые потери инфраструктуры Украины превысили $88 миллиардов - KSE

Прямые потери инфраструктуры Украины в результате военной агрессии России достигли более 88 млрд долларов. Косвенные, всей экономики, составляют около 600 млрд долларов.

Такие цифры приводит эксминистр развития экономики, почётный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов в Фейсбуке, передает Укринформ.

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от 564 до 600 млрд дол.

"Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн. Это данные по состоянию на 26 апреля. Прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры за последнюю неделю выросли на $3.1 млрд", - написал Милованов.

При этом по общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) , колеблющиеся от 564 до 600 млрд дол.

По словам Милованова, в 88 млрд оцениваются только задокументированные потери - с помощью видео или фото, отправленных украинцами в рамках проекта «Россия заплатит», реализуемого KSE Institute при поддержке министерств экономики, по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, инфраструктуры Украины и Офиса Президента Украина.

"Поэтому настоящие потери выше. И их важно документировать для увеличения финансовой поддержки мира», - говорит Милованов.

По данным KSE, по состоянию на конец апреля, потери следующие:

* дороги - 30 млрд долларов;

* жилые дома - 28 млрд долларов;

* активы предприятий - 10 млрд долларов;

* аэропорты - 7 млрд долларов;

* железная дорога - 3,5 млрд долларов;

* больницы - 1,8 млрд долларов;

* мосты - 1,6 млрд долларов;

* школы и университеты - 1,1 млрд долларов.

За 62 дня войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 574 километров дорог, 32 млн квадратных метров жилого фонда. По сравнению с последней неделей возросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет по меньшей мере 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждения, 173 завода и предприятия.

В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Среди областей, где больше повреждены и разрушены учебные заведения: Донецкая, Луганская и Харьковская области. В результате войны в Донецкой области разрушены и повреждены более 30% учебных заведений, в Луганской - более 23%, в Харьковской - почти 19%. В столице таковых более 5%.

Наибольшие потери в общей сумме прямого задокументированного ущерба инфраструктуры составляют расходы жилищного фонда и активов предприятий. 40% общего количества поврежденных, разрушенных или захваченных жилых домов и предприятий приходится на Донецкую область, 23% сконцентрированы в Харьковской области, 12% - в Черниговской области и 8% - в Киевской области.

Эксминистр напомнил, что предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо на сайте проекта, с помощью чат-бота или в приложении Киев Цифровой.