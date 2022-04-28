К «Дія.City» присоединились более 200 компаний - Федоров

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились более 200 украинских и зарубежных ИТ-компаний.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

По словам Федорова, за этот месяц статус резидентов получили: международная продуктовая компания, разработавшая сервис для создания 3d-визуализаций интерьеров, экстерьеров, ландшафтов и т.д. - Archivizer; продуктовая компания, создающая ПО для агробизнеса - AgriChain; международная образовательная онлайн-платформа для поиска репетиторов - Preply; международная команда художников компьютерной графики, разработчиков, дизайнеров - bru. digital.

Кроме того, статус резидентов получили: украинская ИТ-компания, создающая популярные приложения для iPhone, iPad и Mac-Readdle, и украинская ИТ-компания, уже 14 лет являющаяся лидером на e-commerce рынке - Evo.

Прием заявок продолжается.

Как сообщал Укринформ, с 8 февраля в Украине работает специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.