Украинские крафтовые производители могут получить $1000 в поддержку собственных брендов

В Украине запускается проект помощи малым украинским производствам во время полномасштабного российского вторжения.

Как передает Укринформ, программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», АО «Укрпочта» и ГО TECHBUREAU при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта «Дія.Бізнес» запускают инициативу Made in UA Support Project.

В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в Украине и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.

Кроме того, 11 производителям будут предоставлены промокоды на бесплатную международную доставку номиналом от 5 тыс. грн. до 30 тыс. грн. от «Укрпочты».

Еще 10 производителей смогут получить персонализированные бесплатные советы по развитию собственного дела от Действия.

Отмечается, что принять участие в проекте могут производители физических товаров, зарегистрированные как ФЛП второй и третьей группы или ООО. Производство этих товаров должно быть расположено в Украине.

Заявки будут приниматься с 27 апреля по 10 мая. Результаты внутреннего голосования будут оглашены 24 мая.

Как сообщалось, 28 марта была возобновлена ​​возможность регистрации ФЛП на портале "Действие". За первые сутки после возобновления автоматической регистрации физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в Действии зарегистрировано 1048 новых бизнесов.