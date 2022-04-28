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Украинские крафтовые производители могут получить $1000 в поддержку собственных брендов
23:12 27.04.2022 |
В Украине запускается проект помощи малым украинским производствам во время полномасштабного российского вторжения.
Как передает Укринформ, программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», АО «Укрпочта» и ГО TECHBUREAU при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта «Дія.Бізнес» запускают инициативу Made in UA Support Project.
В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в Украине и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
Кроме того, 11 производителям будут предоставлены промокоды на бесплатную международную доставку номиналом от 5 тыс. грн. до 30 тыс. грн. от «Укрпочты».
Еще 10 производителей смогут получить персонализированные бесплатные советы по развитию собственного дела от Действия.
Отмечается, что принять участие в проекте могут производители физических товаров, зарегистрированные как ФЛП второй и третьей группы или ООО. Производство этих товаров должно быть расположено в Украине.
Заявки будут приниматься с 27 апреля по 10 мая. Результаты внутреннего голосования будут оглашены 24 мая.
Как сообщалось, 28 марта была возобновлена возможность регистрации ФЛП на портале "Действие". За первые сутки после возобновления автоматической регистрации физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в Действии зарегистрировано 1048 новых бизнесов.
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