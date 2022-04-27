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В Украине появилось представительство Starlink
16:40 27.04.2022 |
Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине.
Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".
В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.
Еще в самом начале войны он обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink, которые прибыли в Украину уже через неделю. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.
К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.
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