Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

Разрушению дорожного покрытия вследствие боевых действий подверглись около 23 000 километров дорог общего пользования, из них 8 000 км дорог - это дороги государственного значения. 500 км дорог уже расчищены - это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги.

Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, из 500 км расчищенных дорог, 212 км дорог - это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков.

"Также мы уже построили сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и в дальнейшем будем это выполнять. Сегодня мы делаем таким образом, чтобы по всем дорогам можно было двигаться и были объезды", - сказал Ивко.

Как информируют в Укравтодоре, на трассе Киев-Чоп М-06 в поселке Стоянка, где был разрушен мост, сейчас уже есть объезд. На дороге Р-30, где въезд в город Ирпень, временная переправа была сделана менее чем за неделю. Там сейчас выполняются проектно-изыскательские работы и будет сделан новый мост.

Ивко отметил, что по всем направлениям ведутся круглосуточные работы. В качестве примера он приводит трассу Киев-Чернигов Р-69, где уже сделаны переправы, и трассу Н-12 на Сумщине, где в Климентово также уже сделана временная переправа.

Напомним, как ранее сообщалось в Министерстве инфраструктуры, большинство объектов разрушенной транспортной инфраструктуры можно восстановить в течение двух лет, а основные вещи будут сделаны за один год.